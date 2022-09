Paura a Borgo Mezzanone, a fuoco quattro baracche

Quattro baracche sono andate distrutte in un incendio divampato questa mattina all'interno del 'ghetto' di Borgo Mezzanone, l'insediamento spontaneo sorto a pochi chilometri da Foggia e dove vivono stabilmente circa duemila migranti impegnati prevalentemente come braccianti agricoli.

Nessun ferito

Nessuno è rimasto ferito nel rogo. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera zona, portando via alcune bombole di gas che gli stranieri utilizzano per cucinare. Sono in corso indagini per accertare le cause dell'incendio che sarebbe quasi certamente di natura accidentale.