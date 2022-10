Incendio nel ghetto dei migranti: distrutte decine di baracche

Un vasto incendio ha interessato il ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia: le fiamme hanno distrutto decine di baracche, paura tra i migranti. L'incendio è divampato intorno alle 13.30, le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco intervenuti per delimitare le fiamme e bonificare l'area interessata, in cui si trovano anche materiali pericolosi e bombole del gas, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati.

Attualmente il ghetto ospita ben 1500 migranti di diverse nazionalità: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.