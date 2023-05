Omicidio di Torremaggiore, Tefta Malaj minacciata: portata in una località protetta con il figlio di 5 anni

Tefta Malaj, la donna aggredita dal marito che ha ucciso il vicino di casa e la propria figlia Jessica, si trova con l'altro figlio di 5 anni in una struttura protetta fuori da Torremaggiore. I due sono stati presi in carico dai servizi sociali incaricati dal tribunale per i minorenni di Bari.

Minacce dai parenti dell'ex marito



La signora è anche sottoposta a vigilanza dei carabinieri perché sono state registrate delle minacce contro di lei ritenute piuttosto gravi e attendibili.

Alcuni post dal contenuto inquietante sono stati pubblicati sui social da parte di alcuni soggetti albanesi che sono stati segnalati alle forze dell'ordine dallo stesso avvocato che difende la donna, Michele Sodrio.

Le indagini



Ieri mattina è stato dato incarico ad un consulente informatico dalla Procura di Foggia per estrarre copia forense del contenuto di tutti i cellulari delle persone coinvolte, al fine di verificare se ci sono stati in precedenza messaggi con minacce di morte da parte dell'assassino.