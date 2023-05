Funerali di Jessica, la mamma sulla sedia a rotelle: «Si era decisa a denunciare il padre dopo gli abusi»

Grande commozione e partecipazione per i funerali di Jessica Malaj, la 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant tra il 6 e il 7 maggio scorsi. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti dei licei classico e scientifico "Fiani Leccisotti" di Torremaggiore, in provincia di Foggia. I ragazzi, seduti tra i banchi della chiesa di «Gesù Divino lavoratore», hanno raccontato le dinamiche tra i banchi di scuola che la vittima frequentava fino a una settimana fa.

C'era anche la mamma sulla sedia a rotelle

In chiesa per i funerali della ragazzina era presente anche la mamma di Jessica, Tefta Malaj, uscita soltanto per qualche ora dal Policlinico di Foggia in cui è ricoverata a causa delle ferite provocatole dal marito.

Tefta, che è ricoverata nel Policlinico di Foggia ed è uscita solo per qualche ora, era arrivata in chiesa poco prima, sospinta su una sedia a rotelle e circondata da famigliari. E in un'intervista a «La Vita in diretta» (Rai), come rimarcato dal Corriere della Sera, ha sostenuto che l’omicidio della figlia era stato premeditato dal padre. «Jessica negli ultimi tempi si era decisa a denunciare il padre, che aveva abusato di lei». E per questo tre giorni prima del massacro il marito le avrebbe detto: «Sono andato a comperare i coltelli».

L'omelia

«L'amore per la mamma, ti ha spinto a farti scudo col tuo corpo - ha detto il parroco, don Renato Borrrelli, durante l'omelia - hai dato, come Gesù la tua vita per lei, per amore».

La dinamica

La ragazza era stata uccisa dal padre Taulant, 45 anni, panettiere di origini albanesi ma residente in Italia. Quella notte l'uomo ha ucciso anche un barista 51enne, Massimo De Santis, vicino di casa della famiglia. Tulant, reo confesso, lo riteneva l'amante della donna. Jessica avrebbe provato, infatti, a bloccare la furia del padre nei confronti di Tefta, senza riuscirci.