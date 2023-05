Uccisa dal padre a coltellate, lunedì i funerali di Jessica

Saranno celebrati lunedì alle 10.30, nella chiesa di Gesù divino lavoratore i funerali di Jessica Malaj, la sedicenne uccisa a coltellate dal padre a Torremaggiore, mentre tentava di difendere la madre a cui ha salvato la vita.

Chi era Jessica

Jessica Malaj era una ragazza come tante, 16 anni, frequentava il liceo classico Fiani-Leccisotti proprio a Torremaggiore, 16.000 abitanti in provincia di Foggia. La ragazza ha difeso la madre dalla furia del padre, il 45enne albanese Taulant Malaj, fermato poco dopo dai carabinieri.

I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa dove è stato dato stamattina l'ultimo saluto a Massimo De Santis, 51 anni, titolare di una caffetteria e vicino di casa della famiglia Malaj che l'assassino reo confesso riteneva amante della moglie.

Un rapporto extraconiugale smentito dai familiari di De Santis e che anche la donna non avrebbe confermato.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, e che ha poi trovato riscontro nelle immagini riprese dalle videocamere posizionate in casa, il delitto è avvenuto verso le due del mattino. L'uomo è stato accoltellato sulle scale dello stabile in cui si trovava. Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l'intento di uccidere la moglie ma la 16enne è intervenuta per difendere sua madre ed è stata uccisa.