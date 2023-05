Torremaggiore, Tefta riabbraccia il figlio tra le lacrime. I legali di Malaj: «Dopo il duplice omicidio è sotto choc»

Ha incontrato la sua mamma oggi, nel primo pomeriggio, nell'ospedale a Foggia dove è ricoverata. E lei, vedendolo, è scoppiata a piangere. Tefta, la 39enne sopravvissuta domenica scorsa all'aggressione del marito, Talaunt Malaj, ha riabbracciato il figlio di cinque anni. La donna era stata aggredita dal marito che ha prima ucciso il presunto amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis, e poi si è scagliato contro di lei.

Tefta però è stata difesa dalla figlia 16enne Gessica che è stata ferita a morte dal suo stesso papà. Il piccolo, temporaneamente affidato agli zii, ha assistito a tutta la scena. Secondo quanto riferito dai legali di Taulant, dalle immagini riprese dalle telecamere interne all'abitazione emergerebbe che il piccolo era sul divano e ha assistito all'omicidio della sorella maggiore e al ferimento della madre.

I legali di Talaunt: ha avuto un crollo

«Ha confermato le dichiarazioni rese ai pm» domenica pomeriggio, ai quali aveva confessato il duplice omicidio, e poi non è riuscito a proseguire l'interrogatorio perché «si è bloccato in uno stato di choc. Stamattina avrebbe voluto rendere altre dichiarazioni ma ha avuto un crollo psicologico e ha pianto disperato. Era disperato per la figlia». È quanto riferiscono all'Ansa i legali Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, a termine dell'udienza di convalida del fermo di Taulant Malaj, 45enni albanese accusato di aver ucciso domenica scorsa a Torremaggiore la figlia 16enne Gessica, e il presunto amante della moglie De Santis.