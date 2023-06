Lite per futili motivi davanti al bar, poi i colpi di pistola: arrestati due giovani

Una lite per futili motivi, poi alcuni colpi di pistola calibro 7,65 all'esterno di una tavola calda a Lucera, in provincia di Foggia. Sono stati arrestati dai carabinieri i due giovani di 22 e 21 anni per l'episodio avvenuto il 3 marzo scorso. Nell'inchiesta è coinvolta anche le madre del più grande. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha però disposto per lei il divieto di dimora a Lucera.

Le indagini

Il 22enne, che è stato portato in carcere, stando alla ricostruzione degli inquirenti, quella sera al termine di una lite avrebbe sparato alcuni colpi di pistola, senza però ferire nessuno.

Uno di questi colpi avrebbe, però, forato la vetrata d'ingresso. Stando alle indagini, a procurare l'arma al giovane sarebbe stato l'altro ragazzo, attualmente domiciliato in provincia di Rimini e per il quale il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Inoltre, a procurare le altre armi al 22enne ci avrebbe pensato la madre del giovane.