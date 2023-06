Omicidio pluriaggravato e in concorso con il metodo mafioso: due arresti/Il delitto dopo una partita di calcetto

Sarebbero coinvolti nell'omicidio di Ivan Lopez, ucciso la sera del 29 settembre 2021 sul lungomare di San Girolamo a Bari. Per questo i due indagati sono stati arrestati e portati in carcere con le accuse di omicidio pluriaggravato, furto, porto e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso e in concorso.

L'accusa

L'omicidio, secondo l'accusa, sarebbe da inquadrarsi nell'ambito mafioso; dagli elementi raccolti è stato inquadrato l'omicidio di Lopez come una ritorsione per alcuni episodi di estorsione che la vittima, assieme al fratello, avrebbe commesso nei confronti di uno degli indagati.

L'altro indagato, stando alle indagini, avrebbe partecipato al furto della Fiat 500L usata dal killer la sera dell'omicidio.

Come andarono i fatti

Lopez, 31 anni, stava tornando a casa con un monopattino dopo una partita di calcetto, quando è stato avvicinato da un uomo armato con una pistola modello 38 special. A causarne la morte, dopo circa un'ora al Policlinico, sei colpi da una distanza ravvicinata.