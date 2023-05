Lite e colpi di pistola durante Inter-Milan in un pub: arrestato

Ferito mentre guardava Inter-Milan in un pub nel centro a Foggia. I fatti risalgono allo scorso 16 maggio quando l'uomo, un quarantenne, si trovava all'interno di un bar in prossimità di via Gioberti, per guardare l'incontro di Champions League. Sarebbe nata una discussione per futili motivi tra l'uomo in questione e un quarantatreenne, finita con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte di quest'ultimo e il ferimento alla gamba sinistra del quarantenne.

Le indagini

Le indagini della Squadra mobile della Questura di Foggia hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza a carico del soggetto che ha sparato i colpi di arma da fuoco. Il 43enne, che non aveva nessun titolo per detenere armi illecitamente, è stato arrestato e portato in carcere.