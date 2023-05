Sparatoria a Cerignola, in via Terranova. Poco fa un uomo di 50 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco, presumibilmente una pistola di piccolo calibro, nei pressi di un bar. La pallottola ha colpito l'uomo al fianco, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Il commando si sarebbe mosso con un'auto, a bordo ci sarebbero state tre persone.

Sul posto gli uomini del commissariato di polizia di Cerignola.