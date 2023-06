Lite per la viabilità finisce male: due ragazzi esplodono colpi di pistola contro un autotrasportatore. Arrestati

Sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio due giovani, a Cerignola. I fatti risalgono allo scorso 12 maggio, quando un autotrasportatore rimase ferito - in maniera non grave - da colpi d'arma da fuoco. Eppure i due spararono diverse volte e soltanto una fortuita coincidenza ha fatto sì che non si sia trattato di omicidio. Sono stati arrestati oggi, in seguito al decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della Questura di Foggia e dal commissariato di Cerignola. Secondo la ricostruzione i due avrebbero sparato più volte contro l'autista del tir per motivi futili. La lite sarebbe scoppiata in seguito a un diverbio per motivi legati alla viabilità.