Caricatori per kalashnikov con munizioni da guerra: giovane arrestato in stazione

Due caricatori per Ak 47 kalashnikov (tipo di fucile), riforniti con munizioni perforanti e traccianti da guerra, sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Foggia nella stazione ferroviaria della città dauna. I caricatori, riforniti con 27 proiettili, erano custoditi all'interno di uno zaino portato sulle spalle da un giovane foggiano che, mentre andava a prendere il treno, è stato segnalato da Horst e Jackson, due pastori tedeschi di 11 e 3 anni in forza alla Compagnia di Manfredonia che, in quel momento, perlustravano lo scalo unitamente ai loro conduttori.

Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica.

Il presidio dei cani antidroga, indirizzato alle principali arterie stradali e ferroviarie della provincia nonché ai centri di maggior afflusso turistico e di movida, ha portato al controllo, unitamente ai Baschi Verdi della Guardia di Finanza, di migliaia di persone e veicoli in transito dall'inizio dell'anno ed al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.