Casi di istamina nel pesce, controlli a tappeto tra pescheria e ristoranti

Il servizio veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Asl di Foggia, dopo alcuni casi di intossicazione da istamina, meglio conosciuta come sindrome sgombroide, ha avviato una serie di controlli e verifiche per limitare il pericolo di altre intossicazioni.

I controlli dell'Asl

I controlli, coordinati dal direttore facenti funzioni del servizio veterinario, Domenico Bisceglia, riguarderanno tutti gli stabilimenti che commercializzano prodotti ittici, ma anche le attività di ristorazione dell'intera provincia di Foggia. Obiettivo è quello di garantire la tutela della salute pubblica attraverso il rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di igiene.

Le raccomandazioni

Dall'Asl Foggia arrivano dei consigli. Se si acquista del tonno fresco o decongelato bisogna assicurarsi sulle modalità di conservazione, «diffidando dalla sola presenza di ghiacciatura sul banco vendita ed esigendo che il prodotto sia conservato a temperature adeguate, da 0 a 2 gradi centigradi».

Cos'è l'istamina

L'Asl quindi raccomanda gli esercenti a non esporre sui banchi non refrigerati per la vendita i tonni e invita i consumatori ad acquistare solo da rivenditori autorizzati accertandosi, prima dell'acquisto, del rispetto delle regole di conservazione del pesce.

L'istamina è una molecola presente in alcuni prodotti ittici, risultato della decomposizione dell'istidina. Tra le specie marine più interessate i tonni, gli sgombri, le acchiughe e le sarde, perché per natura, contengono elevate quantità di istidina libera nel tessuto muscolare. I sintomi, che vanno dal prurito all'arrossamento del viso e del collo, fino al vomito, la diarrea, la cefalea e le vertigini, possono presentarsi da pochi minuti a qualche ora dal consumo. La trasformazione da istidina a istamina è incentivata dal cattivo stato di conservazione e quindi dalla freschezza o meno del pesce. Non basta il cattivo odore, la presenza di istamina è antecedente alla sua comparsa. Nemmeno la cottura o l'affumicamento riescono ad eliminare l'istamina dal cibo ormai contaminato.