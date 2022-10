Droga, maxi operazione della polizia: 44 arresti, tra questi anche 4 donne

Maxi operazione anti droga di polizia giudiziaria nel comune di San Severo, in provincia di Foggia, «a carico di diversi soggetti arrestati» in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad eseguirla, con l'impiego di centinaia di agenti, è la Polizia di Stato, nell'ambito delle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Sono 44 le persone, tra loro anche donne: si tratta di arresti "differiti", ovvero non eseguiti in flagranza di reato, ma nel corso del tempo per non compromettere le indagini. Motivo per cui a ciascuno degli indagati vengono contestati singoli episodi di spaccio. Il blitz si è concentrato in particolar modo nei due quartieri a più alta densità delinquenziale di San Severo: Luisa Fantasia e San Bernardino. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli della Procura di Foggia.

Le indagini

Anche poliziotti sotto copertura che si sono finti acquirenti di droga hanno operato e consentito di compiere l'operazione che questa mattina all'alba ha portato all'arresto di 44 persone nel Foggiano, tra cui anche quattro donne. L'indagine, che ha interessato alcune piazze di spaccio tra i quartieri Texas e San Bernardino, è durata dieci mesi. Durante il blitz sono stati sequestrati circa 20mila euro. Le cessioni di sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, avvenivamo in alcune case, in manufatti abusivi e spesso anche in presenza di minori. In un caso gli agenti hanno trovato una sorta di circolo dove gli acquirenti potevano non solo acquistare la droga ma consumarla direttamente sul posto. Secondo alcune stime, gli inquirenti hanno calcolato un giro d'affari mensile stimato intorno ai 70mila euro.

La conferenza

I dettagli dell'operazione di polizia giudiziaria verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 nella sala riunioni della Questura di Foggia, alla presenza, tra gli altri, del Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina, del Direttore del Servizio Centrale Operativo Fausto Lamparelli e del Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro.