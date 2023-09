Unicredit partner di Aeroporti di Puglia per il piano di sviluppo: accordo da 65 milioni di euro

Sarà Unicredit il partner di Aeroporti di Puglia per il piano di sviluppo della società pugliese che gestisce gli scali regionali. Dopo una procedura con evidenza pubblica, UniCredit è stato scelto come Arranger per la strutturazione di una operazione di finanziamento a lungo termine da collocare presso il mercato obbligazionario (Debt Capital Market - DCM).

L'operazione

L'operazione, di importo indicativo fino a 65 milioni di euro su un Piano degli investimenti di 153 milioni di euro, sarà destinata ad investitori istituzionali di riconosciuto standing (sia italiani che internazionali). «I cittadini possono essere fieri di essere azionisti di una società come Aeroporti di Puglia che in questi anni ha raggiunto traguardi straordinari sul piano della crescita del traffico e delle dotazioni infrastrutturali e che oggi conquista un altro importante risultato sul piano della credibilità sui mercati finanziari internazionali», commenta il governatore Michele Emiliano.

«L'incarico a UniCredit è motivo di viva soddisfazione per la nostra società - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - è, ancor di più, il riconoscimento della credibilità, affidabilità e valore reputazionale di Aeroporti di Puglia che è considerata meritevole dell'attenzione dei mercati finanziari.