La conferenza stampa per il taglio dei voli slitta di un'ora per...un ritardo dei voli

Un paradosso, può darsi. Ma nella Puglia alle prese con il taglio dei voli accade anche questo, ossia che la conferenza stampa indetta dal centrodestra per parlare dei tagli dei voli slitti di un'ora per...il ritardo dei voli.

La conferenza stampa era in programma alle ore 18.30 all’aeroporto di Brindisi (nell’area arrivi), per illustrare l'esito dell’incontro dei parlamentari di centrodestra Mauro D’Attis, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano con Ita Airways. L'incontro, a sua volta, si era reso necessario dopo il taglio - a partire da ottobre - di un volo Ita Airways Brindisi-Roma di metà mattino. Inoltre, proprio in questi giorni sembra essere sempre più certo il taglio di un volo Brindisi-Milano a partire dal 29 ottobre.

La beffa

Un destino beffardo - ma chissà che questo non serva anche a rincarare la dose su una Puglia che continua a registrare problemi sui collegamenti - ha voluto che la conferenza iniziasse alle 19.30, spiegano i parlamentari in una nota, "per un ritardo dei voli".

Si è dovuti attendere infatti l'arrivo da Roma dei parlamentari pugliesi che avevano avuto nel pomeriggio l'incontro con i delegati di Ita.