Si chiuderà domani sera a Galatina il festival itinerante della Notte della Taranta con la seconda edizione delle “Ronde della Taranta”. È questa l’espressione più libera di questo ballo, le ronde in genere si formano spontaneamente e vedono dei ballerini a piedi scalzi muoversi al ritmo incalzante del tamburello, mentre attorno si forma un cerchio con gli spettatori che cantano e ammirano questo spettacolo puro. Domenica sera a partire dalle ore 21, cinquanta musicisti e trenta tamburellisti attraverseranno le strade del centro storico suonando e ballando le melodie e i ritmi della pizzica di tradizione medievale. Saranno otto le ronde che animeranno per tutta la notte la città dove nasce il mito del Tarantismo, lì dove sorge la Cappella di San Paolo il santo che, secondo la leggenda, guarisce dal morso della Taranta.

Le ronde

Dalle ore 22, dopo aver suonato separatamente, le otto ronde si riuniranno in piazza San Pietro coinvolgendo l’intero borgo e dando il via alla “maxi-ronda” con 80 musicisti a cui si uniranno liberamente, coloro che vorranno partecipare suonando con i propri strumenti musicali. Jonica Popolare, Sciacuddhuzzi 1, Ronda de Li Ucci, Scazzacatarante, Arakmea, Sciacuddhuzzi 2, Taranters e Li Vasapiedi diffonderanno le note della pizzica in ogni angolo del centro storico di Galatina. Tutta la piazza sarà coinvolta in un grande “concerto catartico”, che consentirà a tanti appassionati di unirsi con i propri strumenti e di ballare al ritmo della musica etnica salentina. Alla fine si ritroveranno a suonare in centinaia amplificando il suono ipnotico della Taranta.

«Un evento con cui cerchiamo di valorizzare le nostre tradizioni e ampliare la conoscenza della cultura popolare di una città che è a pieno titolo patria della pizzica - dichiara il sindaco di Galatina Fabio Vergine - Far parte quest’anno del festival della ‘Notte della Taranta’ è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione». L’assessore al Turismo di Galatina Mariagrazia Anselmi conclude emozionata: «Finalmente Galatina è nel programma ufficiale del festival della ‘Notte della Taranta’. La manifestazione che abbiamo organizzato e fortemente voluto, ha il chiaro obiettivo di valorizzare la cultura storica della città di Galatina, custode da sempre del tarantismo e intende inserirsi tra le iniziative del turismo esperienziale e di riscoperta delle tradizioni».