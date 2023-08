La scaletta della Notte della Taranta 2023: Tananai con Tango e Fiorella Mannoia canterà "Bocca di rosa" di De Andrè

Tutto pronto per la Notte della Taranta 2023. Diramata anche la scaletta, con gli interpreti dei brani della tradizione della pizzica salentina. Aprirà Fiorella Mannoia, con "un giorno di venerdì". Tananai sarà il primo superospite sul palco, con Tango come quarto brano in scaletta. Fiorella Mannoia, maestra concertatrice, canterà Bocca di rosa di De Andrè con le altre voci salentine della serata. Chiusura tradizionale con Calinitta buonanotte.

Notte della Taranta 2023, la scaletta

Un giorno di venerdì (Fiorella Mannoia), Pizzica di San Vito (Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga), Ec ec (Salvatore Galeanda), Tango (Tananai), Ri ro la la (Tananai con Alfieri, Caiulo, Morciano e Pagliara), L'acqua de la funtana (Consuelo Alfieri), Taranta de Lizzano (Amato, Galeanda, Paglialunga), Lule lule (Brunori Sas), Pizzica di San Marzano (Stefania Morciano), Taggiu amatu (Fiorella Mannoia), Bocca di Rosa (Fiorella Mannoia con Alfieri, Caiulo, Morciano e Pagliara), Aremu (Brunori Sas), Pizzica di Aradeo (Tananai), Santu Paulu (Giancarlo Paglialunga), Beddhra ci dormi (Alessandra Caiulo), Ferma zitella (Arisa), Stornelli (Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga), Pizzica di Stifani (Amato, Galeanda, Paglialunga), Madonna de lu mare (Fiorella Mannoia), Fimmine fimmine (Fiorella Mannoia con Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliaro), La cardileddhra (Enza Pagliara), Lu zinzale (Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga), Lu rusciu de lu mare (Arisa), Pizzica di Ostuni (Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga), Aria Caddhipulina (Antonio Amato), Calinitta Buonanotte (Fiorenna Mannoia, Arisa, Tananai, Brunori Sas con Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga)