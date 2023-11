Ci sono situazioni a cui ognuna di noi, con gioia o con minor entusiasmo, non può sottrarsi durante le feste di Natale. No, non si tratta della lista dei regali da associare a quella di parenti o amici. E anche se manca un mese si può iniziare a ipotizzare cosa indossare nelle varie occasioni in cui ci si troverà ad alzare in alto i calici e a sgranocchiare torrone e panettone. Abbiamo chiesto consiglio a un’esperta per non sbagliare e risultare al meglio, incuranti di quel peso in più che ci si ritroverà addosso dopo i festeggiamenti. Paola Farina, personal stylist, consulente d’immagine e personal shopper per privati e aziende, con una certificazione conseguita presso il Fashion Institute of Technology di New York, inizia dall’appuntamento che è tra i primi nel calendario festivo: l’outfit per lo shopping natalizio. «Qui vale la regola del meno è meglio e soprattutto del comodo – racconta – Quindi via libera all’athleisure». Ovvero: pantalone cargo, maglione smilzo, ma caldo, come quello a motivi che richiamano la montagna di Falconeri, e blazer over in pelle oppure pantaloni a sigaretta, maxi camicia, cappotto over e anfibi. «Scarpe basse, borsa media da giorno, occhiali da sole, pochi gioielli, che rischiano di perdersi o impigliarsi nei tessuti».

ORIENTARSI

E una volta fatti acquisti via a distribuirli. Agli amici, prima di tutto, quelli con cui condividere aperitivi pieni di risate, chiacchiere e carta da pacco stracciata via. «Per questa occasione consiglierei una tuta elegante in tessuto morbido – continua la stylist – Qui ci si può sbizzarrire con i colori e creare, per esempio, abbinamenti insoliti. I tacchi sono d’obbligo, così come i gioielli importanti e le pochette lavorate». Maggior rigore (ma non troppo) alla cena coi colleghi, croce e delizia, ma appuntamento inevitabile e che la stessa esperta classifica come «terreno minato: il rischio di sembrare la signorina Rottermaier oppure trasandati è altissimo». Ma niente panico. «Ipotizziamo che non si riesca a passare da casa per cambiarsi. Suggerisco un classico tubino». Non necessariamente nero, ma a noi piace molto quello di Prada, essenziale, ma da far dire che non ci si stanca mai di indossarlo. «Durante la giornata lavorativa sarà abbinato a un maglioncino a portafoglio o a una giacca e a un paio di ballerine o scarpe a mezzo tacco, la sera sarà sufficiente inserire stiletti, una minaudiere, una bella stola e una collana di perle». E, magari, un fascinator. Al pranzo con la famiglia, se non volete andare troppo sul classico e desiderate stupire tutti, anche quella cugina che, poi, così simpatica non vi sta, «si può optare per una gonna lunga ampia in tessuto dalla mano media-pesante nei colori delle feste, da abbinare a un leggero giustacuore». Ai piedi: ballerine gioiello, friulane ricamate o mary jane a mezzo tacco. «Per completare il look una piccola clutch».

In queste giornate, poi, sarà più facile ritrovarsi invitate a qualche party. Il più importante? Indubbiamente quello del 31 dicembre per dare avvio al nuovo anno, che ci deve trovare splendenti come minimo, per iniziare al meglio. «È l’ultima notte dell’anno e si deve osare – conclude Paola Farina – Per me il Capodanno è la prova generale del red carpet, quindi via libera all’immaginazione. Non solo oro e argento, ma anche colori insoliti come il nude, il grigio perla, il rubino, il viola e il blu cobalto. Il nero rimane un grande classico, ma per chi se la sente di osare, suggerisco il colore. Ricordiamoci sempre che, in questa occasione, l’entrata in scena è “L’Entrata”. Per le lunghezze, o lungo o ridotto ai minimi termini. Il galateo vorrebbe che la lunghezza fosse proporzionata all’età e all’ora. Oggi le regole sono meno ferree e ne faccio una questione di carattere e fisico: se le gambe sono snelle e toniche e la personalità è scoppiettante, allora un abito corto sarà perfetto anche se non si è più giovanissime». Ma il lungo è sempre una certezza e via libera a piume, brillantini e punti di luce e anche allo spacco. Vedere alla voce Valentino per un outfit da regina della festa. E per iniziare il nuovo anno in modo splendido. Come minimo.

5 CAPI D'ISPIRAZIONE

Sotto l'albero per brillare di classe

Elegante a pratica per il pranzo di Natale in famiglia, nel colore delle feste. La gonna in mikado è sfoderata, per mantenere per un effetto leggero. La linea è svasata e voluminosa ed è enfatizzata da pinces sul davanti. Le tasche laterali completano il capo e ci si può nascondere anche il biglietto che non si è finito di scrivere.

Alberta Ferretti, 770 euro

La regina delle feste e del dance floor

Per l'ultimo dell'anno niente mezze misure, ma meglio optare per farsi notare ed essere indimenticabili, la vera protagonista della festa. L'abito monospalla è in un rosa acceso che fa faville ed è in cady couture con un ricamo di soffici piume sul fondo.

Valentino, 10mila euro

Spendere e spandere senza trascurare il look

La ressa per strada e nei negozi può essere stremante, soprattutto quando si deve spuntare una lunga lista di destinatari di regali. Meglio stare comode e calde con un maglione che, nei motivi, ricorda le montagne e che è una tendenza forte di quest'anno, è in cashmere ultrasoft con jacquard norvegese.

Falconeri, 498 euro

I migliori amici di una donna e festeggiare con loro

Le persone che più si hanno a cuore meritano un momento tutto per loro, in cui ridere, parlare e raccontarsi i progetti per l'anno nuovo davanti a un aperitivo e ai regali da scambiarsi. E meritano anche di vederci al meglio, con una tuta pratica e chic con bustier incorporato, in gabardina di pura lana stretch, caratterizzata da una silhouette ampia con gamba larga e corpino con schiena scoperta.

Max Mara, 850 euro

Seriamente alla moda pronta per la promozione

Il tubino nero è un grande classico che salva da qualsiasi situazione complessa, compresa la cena aziendale coi colleghi. Perfetto in ufficio, lo sarà anche dopo il tramonto. Il modello in questione segue con fluidità e armonia la figura, ha un aspetto vagamente marziale e un colletto importante. Da indossare con i tacchi per la sera.

Prada, prezzo su richiesta