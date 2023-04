Incendio a un bus, paura nella notte: indagini in corso per capire le cause

Pullman a fuoco e comprensibile spavento, a notte fonda, nel piazzale di un'autofficina - autolavaggio lungo la provinciale che collega Villa Castelli e Martina Franca.

Le fiamme, per cause da accertare, sono divampate intorno all'una del mattino, pare dal vano motore. Il bus era semplicemente parcheggiato nell'area esterna dell'esercizio e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana, supportati da un'autobotte giunta direttamente dal Comando provinciale di Brindisi, per estinguere il rogo.

Le indagini

I pompieri, non senza difficoltà, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e della Stazione di Villa Castelli. Non è esclusa, al momento, l'ipotesi di un gesto doloso.