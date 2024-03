​​Italo, nuovo servizio Itabus per collegamenti sulla Caserta-Foggia dopo la frana

Italo mette a disposizione quattro collegamenti treno + bus al giorno, effettuati insieme ad Itabus (società del gruppo Italo dallo scorso maggio) per fronteggiare l'emergenza sulla linea Caserta - Foggia, attualmente sospesa tra Ariano Irpino e Benevento in seguito ad una frana.

I collegamenti

Lo rende noto il gruppo, spiegando che Itabus attende i viaggiatori del treno Italo a Benevento per proseguire la corsa fino a Bari. Per chi invece parte dalla Puglia, bus a Bari Centrale che arriva alla stazione di Benevento da dove parte Italo. In aggiunta, ci sono quattro collegamenti sulla Roma-Bari e tre sulla Napoli-Bari effettuati dai bus di Itabus per l'intero tragitto.