Cade dalla scala mentre pulisce la canna fumaria sul terrazzo: ferito un uomo

Cade da una scala mentre pulisce la canna fumaria sul terrazzo di casa. Un uomo è rimasto ferito e soccorso dai vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi a San Vito dei Normanni. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, con l'asusilio di un'autoscala, in via Tibullo 19.

Cosa è successo

Un uomo che era sul terrazzo della propria abitazione per pulire la canna fumaria del camino, forse per un giramento di testa o perdendo l'equlibrio, è caduto dalla scala su cui era salito per arrivare in cima alla canna.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto ad immobilizzare l'uomo e stenderso su una barella spinale. Quindi con l'aiuto dell'autoscala dei vigili del fuomo l'uomo è stato portato in strada e quindi trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi.