Rissa a colpi di bastone tra due stranieri, agente della municipale resta ferito

Rissa a colpi di bastone tra due cittadini stranieri, nel diverbio resta ferito un agente della polizia municipale. L'episodio di violenza si è registrato questa sera intorno alle ore 19, all'angolo tra viale Aldo Moro e via delle Fosse Ardeatine a Brindisi.

La colluttazione

Alla scena hanno assistito alcuni passanti, che immediatamente, hanno lanciato una richiesta di intervento al comando della polizia municipale. Gli agenti giunti sul posto hanno cercato di dividere i due, ma nella collutazione, un agente sarebbe rimasto ferito, se pur non in modo grave. I due cittadini stranieri sono stati portati in Comando per essere ascoltati. Della lite è stato informato anche il Pubblico ministero di turno.