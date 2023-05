Brindisi, armato di bastone minaccia i passanti: tre feriti

Passanti minacciati e aggrediti con un bastone: paura e tensione questa mattina a Brindisi. Intorno a mezzogiorno, in via Provinciale San Vito, un extracomunitario ha dato in escandescenze e avrebbe cominciato a urlare e inveire contro tutti.

In particolare, secondo le prime testimonianze, tre persone sarebbero rimaste ferite, ma per fortuna non in maniera grave. L'uomo è stato bloccato dopo una lunga trattativa con un agente della Polizia municipale. Poi, l'intervento del 118 e degli agenti della Questura.

Tanta paura per strada

Tanta la paura perché via Provinciale San Vito è una delle strade più trafficate di Brindisi, non lontano dal quartiere Casale e dalle scuole superiori. Secondo alcuni testimoni l'uomo camminava a piedi in direzione Dormitoro quando ha cominciato a minacciare tutti armato di bastone. Immediata la chiamata dei soccorsi.