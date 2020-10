Positivo al Covid un bimbo della scuola materna: istituto chiuso per sanificazione e tamponi a maestre e piccoli alunni

«Oggi abbiamo un caso di positività di un bimbo che frequenta la scuola materna del quartiere La Rosa. Questa scuola ospita poco più di 30 alunni tra materna ed elementare, per questo l'Asl ha disposto quarantena e tamponi per tutti, docenti e ragazzi, che verranno effettuati lunedì». Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.



«Attendiamo l'esito prima di valutare la riapertura della scuola che intanto rimarrà chiusa.

L'attenzione, le operazioni scrupolose e la collaborazione nei confronti della scuola sono tutti gli strumenti, in nostro possesso oggi, per affrontare la situazione emergenziale che stiamo vivendo, chiedo di avere molta pazienza. Continuo a seguire con l'Asl e la Dirigente scolastica quanto sta avvenendo, come sempre vi terrò informati».

