Ztl, duemila multe in sei mesi, ora il Comune corre ai ripari: «Pronti a modifiche nel regolamento».

Multe nella Ztl di Ostuni: l’opposizione invoca chiarezza dopo gli oltre 2.000 verbali comminati in sei mesi da 101 euro ciascuno. Il Comune, intanto, convoca i tecnici del progetto: «Pronti a modifiche nel regolamento».

È quanto annuncia il sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes, a margine del tavolo tecnico che si è tenuto a Palazzo San Francesco per le problematiche emerse, da qualche settimane, sulla zona a traffico limitato del centro storico e dell’area di Piazza della Libertà.

Le criticità



L’attuale regolamentazione sta destando confusione e disagi alle imprese e ai privati.

Un dato tangibile sono le 2.000 multe già contestate e tante altre in attesa di udienze fissate il mese prossimo davanti al giudice di pace. «L’attenzione è massima sull’argomento - afferma Pomes – stiamo valutando ogni criticità evidenziata, a partire dalla cartellonistica, la relativa segnaletica e le tante segnalazioni dei cittadini. Dobbiamo incentivare l'azione preventiva piuttosto che quella repressiva».

Il tavolo tecnico



Il tavolo tecnico è stato convocato alla vigilia di un incontro pubblico, in programma nel primo pomeriggio di lunedì 26 febbraio, dove sono stati invitati i commercianti del centro storico: «Il tavolo tecnico pone le basi, tecniche e normative, per l’appuntamento pubblico di lunedì – aggiunge il primo cittadino - e ci permetterà di valutare ogni possibile modifica all’attuale gestione e regolamento della zona a traffico limitato di Piazza della Libertà approvato durante il periodo commissariale».

Presenti nella mattinata di ieri, insieme al sindaco Pomes, tra gli altri, l’assessore alla Viabilità Laura Greco, l’assessore alla Polizia Locale, Niki Maffei, il progettista e i tecnici della Ztl e i rappresentanti del corpo della polizia Locale. «Si è trattaqto di un’ occasione per evidenziare le varie criticità e, soprattutto, per perfezionare la comunicazione ai cittadini non solo attraverso la segnaletica, ma anche mediante l’uso dei social e dei siti istituzionali – dichiara l’assessora Laura Greco -. Ho fortemente voluto la convocazione del tavolo tecnico perché come amministrazione da sempre ascoltiamo le istanze dei cittadini e siamo pronti ad effettuare modifiche delle scelte fatte, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Nelle prossime ore – sottolinea ancora l’assessora – decideremo con tutta la maggioranza eventuali modifiche».



Sulla questione è intervenuto anche il gruppo consiliare di minoranza “Per Ostuni”: «La situazione che sta affrontando la comunità di Ostuni solleva preoccupazioni significative - scrivono i rappresentanti del movimento - è fondamentale interrogarsi sulla natura di questo disguido, soprattutto quando le conseguenze finanziarie per gli abitanti diventano così onerose. Uno degli aspetti più critici di questa situazione - continua il gruppo - è la mancanza di comunicazione adeguata riguardo l'istituzione della Ztl. Questa situazione evidenzia un'ulteriore lacuna nella pianificazione delle Ztl, ovvero la mancanza di considerazione per le esigenze quotidiane dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi essenziali come le farmacie. È imperativo – concludono dal movimento “Per Ostuni” - che l'amministrazione agisca con decisione per risolvere questi problemi, al fine di ristabilire un clima di fiducia e collaborazione tra i cittadini e le autorità locali».

