Oltre duemila multe già contestate. Privati cittadini che si sono visti notificare anche 70 verbali. E poi alcune aziende del settore trasporti con più di 200 multe a testa.

È caos per la zona a traffico limitato di Ostuni. In particolare è stata l'attivazione dei nuovi varchi nell'agosto del 2023 ad aver aumentato in modo sproporzionato il numero delle sanzioni nei confronti di automobilisti e motociclisti.

I nuovi varchi (via Roma, Corso Mazzini e Corso Vittorio Emanuele) sono entrati in funzione dopo la fase di pre-esercizio il 16 agosto scorso. Per questi tre varchi l'avvio del procedimento con cui il Comune di Ostuni ha deciso di dotarsi del sistema automatico, risale al novembre del 2018. In questi cinque anni sono andate avanti le procedure, tra finanziamenti per l'acquisto dell'impianto, collegamenti alla rete, nuovo regolamento (delibera della commissione straordinaria del 2 dicembre del 2022) per l'ingresso e la sosta nel centro storico, fino all'autorizzazione del Ministero.

I ricorsi

Oggi, però questa regolamentazione sta creando non pochi problemi all'utenza: privati e imprese. Da qui la mole di ricorsi presentati dagli utenti, dopo gli avvisi di pagamento notificati. Tra i legali che stanno seguendo e contestando la legittimità dei provvedimenti sanzionatori, Annarita Marzio, Fabrizio Monopoli, Francesco Sabatelli, Marco Nacci e Salvatore De Stradis. Alcuni ricorsi sono stati già accolti dal giudice di pace. Per altre centinaia di multe il giudice di pace di Brindisi si esprimerà nelle prossime settimane. Tante le udienze fissate a partire da marzo.

Tra i motivi oggetto di contestazione, la scarsa visibilità del segnale di accesso alla Zona a traffico limitato e la mancata segnalazione per la presenza dell'impianto. Tra le altre questioni anche il mancato avviso ai residenti del centro storico dei pass scaduti, una volta accertata la prima sanzione da parte degli uffici.

Sul fronte degli impianti attivati ad agosto, tra le criticità che vengono evidenziate è la presenza dell'impianto a ridosso di due farmacie (tra ingresso in piazza da via Roma e dall'altra parte da corso Mazzini), con margini di manovra ristretti per le auto tra i posteggi consentiti e l'area che delimita l'ingresso nella zona a traffico limitato. Soprattutto per un'utenza anziana, la manovra delle auto, può portare ad un ingresso errato nella ztl, in orari non consentiti e che vengono, poi, ripresi dalla telecamera, e quindi poi oggetto di sanzione.

Multa che, compresi i diritti di notifica, è di 101 euro (è prevista la riduzione se si paga entro cinque giorni dalla notifica). Da più parti, così, è stato richiesta la possibilità di valutare modifiche. Istanze anche alla luce dei primi accoglimenti di una serie di ricorsi da parte del giudice di pace in considerazione delle ragioni espresse singolarmente dagli avvocati.

C'è poi il fronte, anche della richiesta di modifiche al regolamento, per aggiornarlo a realtà turistiche importanti. Una serie di sanzioni sono state elevate anche per mezzi elettrici, tra minicar e scooter.

L'altra questione riguarda anche i residenti che non possono accedere da tutti i varchi, ma esclusivamente da quello assegnato in base al proprio civico.