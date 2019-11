Ostuni, colpi di fucile contro casa e auto dell'ex sindaco Tanzarella

Tre colpi di fucile sono stati esplosi contro l’auto e l’abitazione dell’ex sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella: ancora un amministratore pubblico nel mirino dei malviventi.

Il grave fatto di cronaca si è verificato nella notte di Halloween. Sull’intimidazione ai danni di Tanzarella,in casa insieme alla famiglia in quei momenti di terrore, è stata avviata un'indagine da parte degli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno acquisito una serie di elementi, per risalire al movente ed all’autore del grave gesto. Domenico Tanzarella è anche presidente della squadra di basket della Città Bianca che milita nel campionato di serie C Gold. © RIPRODUZIONE RISERVATA