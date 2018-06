Misterioso blitz in Comune, forzata una finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incursione da parte di ignoti al comune di San Pietro Vernotico. Ad accorgersi dell’intrusione di qualcuno presso gli uffici del palazzo di Città sono stati gli impiegati che ieri mattina sono entrati nei locali dell’ente per il regolare servizio. L’autore o gli autori del gesto si sarebbero introdotti da una finestra di via Milano che ieri qualsiasi passante ha potuto notare divelta e con i vetri rotti.Il personale comunale ha allertato le forze dell’ordine che sono intervenute per un sopralluogo. I militari della locale caserma dei carabinieri hanno proceduto ai rilievi del caso e hanno acquisito ogni elemento utile alle indagini che sono protette da stretto riserbo. Si indaga in ogni direzione possibile per stabilire quali potessero essere gli interessi di chi si è introdotto al primo piano, nei locali di uffici dove non si conservano documenti importanti, per poi proseguire su altri piani. Difficile stabilire cosa si stava cercando. Non si esclude possa trattarsi di una bravata o del tentativo di qualcuno di entrare in possesso di qualsiasi oggetto ritenuto di valore. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto anche attraverso l’acquisizione di nastri registrati da apparecchi di videosorveglianza e se eventualmente sia stato sottratto del materiale o dei documenti di interesse.