Resta chiuso fuori e rompe una finestra: si taglia il braccio e muore dissanguato a 54 anni

Ha tentato di entrare in casa da una finestra, non trovando più le chiavi della porta d'ingresso. Ma il pugno sferrato contro il vetro, gli ha provocato un profondo taglio all'avambraccio, taglio che si è rivelato fatale: è morto così, dissanguato e solo, nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi, Vito Caliandro, 54 anni. Sul posto - in contrada Foragno-Fumarola - sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di aiutare il 54enne è stato inutile.

La tragedia

Caliandro si è visto costretto a sfondare la vetrata, per accedere nella sua abitazione, essendosi di colpo chiusa la porta di ingresso e non avendo con sé le chiavi. Da qui il tentativo di rientrare in casa, rompendo una vetrata. Circostanza che gli ha provocato il taglio: una ferita profonda. E di lì a pochi minuti, letale, a causa della perdita di sangue dall'avambraccio. A lanciare l'allarme, sollecitando i soccorsi, una vicina di casa, terrorizzata dalla scia di sangue lungo il viale esterno della villetta. Successivamente sono stati gli agenti della polizia e gli operatori del 118 a rinvenire il corpo, ormai senza vita, del 54enne, riverso in un angolo. Al termine degli accertamenti e dei rilievi della polizia scientifica e del medico legale, il pm di turno, Livia Orlando, ha restituito la salma ai familiari.