Salento, bambino rischia di cadere da una finestra del quinto piano di un palazzo. Momenti di paura a Gallipoli

Un bambino rischia di cadere da una finestra del quinto piano di un palazzo. Momenti di paura a Gallipoli fino all'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che sono intervenuti per soccorrere una persona in pericolo.

Il bambino, all'arrivo dei vigili del fuoco, era seduto sul davanzale di una finestra del bagno del quinto piano che si affaccia su un cortile interno. La porta era stata chiusa a chiave. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco per scongiurare il peggio: il bimbo infatti aveva messo le gambe al di fuori della finestra e si sporgeva pericolosamente verso il vuoto.

Per cercare di non farlo spaventare i vigili del fuoco sono entrati in un appartamento adiacente e lo hanno afferrato per le gambe mentre un'altra unità ha proceduto a sfondare la porta del bagno per assicurarlo e metterlo in sicurezza.

Al termine delle operazioni, dopo i necessari accertamenti da parte del personale del 118, il bambino è stato affidato all’affetto dei genitori.