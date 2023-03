Una finestra della scuola si stacca e cade nel vuoto: «Non vogliamo aspettare una tragedia, si agisca ora»

Una finestra di un'aula al primo piano dell'istituto comprensivo Alighieri-Diaz di Lecce, in via Reale, si è staccata ed è precipitata nei pressi dell'ingresso sottostante durante le ore di lezione.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma quanto accaduto ha destato preoccupazione tra gli alunni e i loro genitori, accorsi presso la scuola dopo aver appreso dell'accaduto. In una nota a firma del presidente provinciale di Azione studentesca, Nicola Demirev, viene denunciato lo stato di pericolosità di gran parte dei plessi scolastici della provincia con la contestuale richiesta alla Provincia dell'avvio di un monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli istituti, per intervenire laddove risulti necessario. «Non vogliamo aspettare una tragedia», dice Demirev.

La nota

«Sono anni che, noi di Azione Studentesca, denunciamo lo stato di pericolosità di gran parte dei plessi scolastici della nostra provincia. - dichiara Nicola Demirev - Ma, nonostante le denunce, sono ben pochi gli interventi concreti realizzati per apportare miglioramenti strutturali agli edifici, con conseguenti rischi per l’incolumità di studenti e personale. L'ultimo episodio si è registrato nella giornata di ieri all’Istituto "Dante Alighieri", dove, per pura fortuna, il cedimento di una finestra non ha provocato danni. Ci chiediamo - continua - cosa si debba attendere per intervenire con la manutenzione ordinaria dei plessi della Provincia. Che qualcuno si faccia male? Riteniamo inaccettabile che, ancora nel 2023, gli studenti siano costretti a svolgere le lezioni in spazi che non tutelano la loro incolumità fisica e che non garantiscono lo svolgimento delle lezioni in condizioni di piena sicurezza. Chiediamo una risposta da parte della Provincia: si avvii un attento monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli Istituti, si intervenga con anticipo laddove sia necessario e si investa sempre di più in edilizia scolastica. - conclude - Non vogliamo aspettare una tragedia, il momento di agire è ora».