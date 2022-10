Malore sul treno Lecce-Torino: muore un professore d'informatica

A causa di un malore è deceduto all’alba di ieri il professor Paolo Nappo, persona molto conosciuta e stimata a Fasano. Il professor Nappo, 67 anni, è stato ritrovato riverso sul pavimento nella cuccetta del treno Intercity Notte 754 partito da Lecce ieri sera alle 20.25 e diretto a Torino Porta Nuova dove risiede una figlia del docente scomparso. Immediati i soccorsi già a bordo del treno con il defibrillatore. Il convoglio si è poi fermato nella prima stazione utile, Romano di Lombardia, verso le 8 dove sono intervenuti i soccorsi. I medici intervenuti però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il cordoglio

Il docente d’informatica presso il “Salvemini” di Fasano era conosciuto per aver fondato il FasanCult, una piattaforma poi trasformatasi in associazione molto attiva nel sociale. Era inoltre un tifoso napoletano oltre che appassionato di scienze, come ricordano i suoi amici.

Diversi i messaggi di cordoglio tra cui quello dell’Anpi. «La comunità dell'Anpi Fasano è stata colpita da una notizia improvvisa e devastante, di quelle che non si vorrebbero mai ricevere – si legge in una nota -. La scomparsa del professor Paolo Nappo ci ha provocato uno stato di tristezza. Di Paolo ci mancheranno la generosità, la capacità di condividere idee e proposte, ma anche la risolutezza delle proprie determinazioni. Alla famiglia giunga il cordoglio della sezione cittadina dell'Anpi e di tutto il Comitato provinciale Anpi di Brindisi».