Lutto nel mondo dell'Istruzione: addio al preside Capobianco

Per quasi trent'anni ha guidato il liceo classico "Vincenzo Lilla" di Francavilla Fontana, per l'esattezza dal 1984 al 2010. Il preside Francesco Capobianco, francavillese, è morto all'età di 77 anni. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 presso la parrocchia Maria Santissima della croce.

Docente e preside amato da tutti



E' stato un dirigente scolastico stimato ed apprezzato da tutti oltre che docente di materie letterarie e latino nei licei. Ha ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - Ambiti Territoriali di Brindisi e Taranto, fino al 1 settembre 2013, data del suo collocamento in pensione.

«Lascio la gravosa responsabilità della direzione degli uffici provinciali di Brindisi e Taranto scrisse nella lettera di congedo - dopo una carriera durata 49 anni, 4 di università e 45 di effettivo servizio.

Una vita interamente vissuta nel meraviglioso mondo della scuola e per la scuola. Le mie tre P: Professore, Preside, Provveditore. Tre segmenti di un'esperienza lavorativa straordinaria: in classe con gli alunni, attenti, desiderosi di imparare, affettuosi anche dopo decenni. Devo a loro la mia profonda conoscenza del mondo giovanile, dei problemi, delle speranze e dei sogni di varie generazioni».

Convegni e seminari anche negli ultimi anni



Nonostante fosse in pensione ha continuato fino alla fine a dedicare il suo tempo agli studenti, non lesinando mai consigli sugli studi e sul lavoro. Numerose le sue partecipazioni a convegni, seminari ed altre attività inerenti il mondo della scuola. Nel periodo della sua dirigenza scolastica al Classico ha incarnato il ruolo di "manager scolastico" moderno, al passo con i tempi e anzi precursore della didattica.

Il cordoglio



«E' un giorno profondamente triste per tutta la città di Francavilla Fontana e in modo particolare per tutti noi ha detto Domenico Attanasi vice sindaco che abbiamo frequentato il liceo classico e conosciuto "il Preside". Ci lascia un punto di riferimento per le istituzioni scolastiche e per il mondo culturale francavillese, un educatore raffinato che con parole gentili, scelte con estrema cura, esprimeva competenza, saggezza e autorevolezza».

Per Mimmo Tardio docente di religione per anni al "Classico" il preside Capobianco è stato «una guida, un maestro, un testimone che portiamo e porteremo con noi, la sua costante lezione che siamo educatori per tutta la vita».