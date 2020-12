Investito mentre attraversa la strada, paura a Ostuni

Un uomo di 72 anni è stato investito questa sera a Ostuni, in provincia di Brindisi. L'anziano stava attraversando la strada in via Pola, arteria che dall'ingresso occidentale della città si inoltra verso il centro, quando è stato travolto da un'auto. Alla guida c'era un'anziana del posto, che si sarebbe fermata a chiamare aiuto. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato al "Perrino" di Brindisi, dove gli sarebbero state riscontrate alcune fratture alle gambe.

