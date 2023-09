Il Lotto premia Mesagne: vinti più di 50mila euro

Puglia di nuovo a segno con il gioco del Lotto: realizzata una vincita da 50mila euro. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Mesagne (BR) vinti 50.596 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,7 milioni di euro, per un totale di circa 836 milioni di euro dall’inizio del 2023.