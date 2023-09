Il 10eLotto premia Taranto: vinti 20mila euro con un "9"

Dopo Bari, la dea bendata torna ancora in Puglia. Il 10eLotto questa volta premia Taranto nel concorso di martedì 12 settembre. Nella città pugliese, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in una giocata frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,5 milioni di euro, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.