È il bis per Antonello Denuzzo. Lo scrutinio ha confermato le previsioni. Il risultato è oltre ogni attesa. A Francavilla Fontana non ci sarà alcun ballottaggio. Gli elettori hanno voluto riconfermare la fiducia al sindaco uscente, preferendolo al candidato del centrodestra Michele Iaia, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e “Insieme con Iaia sindaco”. Iaia si è fermato al 33,12% di preferenze. Il 12,50% invece per Maria Passaro, candidata con il terzo polo (Azione, Libera e “Passaro sindaco La città di tutti”). Per la prima volta nella storia politico-amministrativa di questa città, almeno con il nuovo sistema elettorale, il candidato del centrosinistra si è aggiudicato la sfida al primo turno. Cinque anni fa è stato la “sorpresa” battendo al ballottaggio l’ex rivale Maurizio Bruno, ora si conferma come il protagonista di questa altra nuova stagione politico-amministrativa, a Francavilla Fontana. «È Denuzzo il leader della coalizione» ha detto raggiante Maurizio Bruno, consigliere regionale del Partito Democratico.

La festa e i dati

La festa è scoppiata fuori dal comitato elettorale di via Roma, attorno alle 17.30, una volta consolidato il vantaggio sul candidato sindaco del centrodestra. Si è stappata una bottiglia di spumante per brindare la vittoria tra gli applausi dei presenti che hanno così festeggiato Denuzzo. Ad abbracciarlo prima Bruno, poi Domenico Attanasi, presidente del consiglio comunale uscente. Poco dopo le 19.30 i fuochi pirotecnici.

Raggiante Denuzzo per questa vittoria al primo turno. «Cinque anni di lavoro – ha dichiarato il riconfermato primo cittadino - hanno prodotto dei risultati. Si è lavorato tantissimo. I risultati si sono visti e sono sotto gli occhi di tutti. Sono stati cinque anni tribolati: dal covid alla guerra con l’inflazione fino all’aumento del costo delle materie prime che hanno fermato i cantieri. Sono stati per davvero cinque anni complicati. La città alla fine ci ha premiato. Questo investimento di fiducia lo sento e sono per questo mi sento molto responsabilizzato. Una rielezione che mi inorgoglisce. Dopo questo momento surreale di sospensione per la campagna elettorale da domani mi metterò subìto al lavoro».

Sull’accordo con il Partito Democratico Denuzzo ha parlato non di sommatorie tra i soggetti in campo ma di qualcosa che va oltre a calcoli meramente numerici. «Credo che questo accordo con il Partito Democratico – ha spiegato Denuzzo - abbia prodotto un valore aggiunto. Non si sono sommate le forze di due parti politiche. Alla fine la città ha compreso bene e ci ha premiati. La coalizione con la quale siamo arrivati sino in fondo ha incominciato a incuriosire anche altre forze politiche. Alla fine la città ha compreso bene e ci ha premiati. I cittadini hanno voluto investire dandoci fiducia. Si è creata una comunità attorno al nostro comitato e attorno al nostro programma si sono stretti in tanti. Abbiamo avviato con coraggio, un percorso che è un cambiamento anche culturale».

Denuzzo nel suo messaggio agli elettori racchiuso nel suo programma ha detto che «con tenacia e coerenza, nonostante le difficoltà, la consiliatura appena trascorsa ha segnato l’avvio di un processo di modernizzazione di Francavilla Fontana che ha abbracciato tutti gli aspetti della vita amministrativa, dalla cultura all’urbanistica senza dimenticare la mobilità sostenibile, che ha fatto per la prima volta la sua comparsa nell’ordinamento cittadino, e i lavori pubblici». Il punto di partenza per il sindaco riconfermato alla guida della città è stato il programma elettorale del 2018 basato sulla consapevolezza della necessità del cambiamento “inteso non come uno slogan fine a sé stesso, ma come elemento imprescindibile per affrontare le sfide del contemporaneo”.

Denuzzo potrà proseguire ora questa sua “rivoluzione gentile” già iniziata che sta mutando il volto della città aggregando con le forze politiche progressiste di Francavilla Fontana e che racchiude il lavoro condiviso dalle liste “èCivica”, Idea per Francavilla, Articolo9, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Per Domenico Attanasi, leader di Idea è sufficiente un eloquente “ce l’abbiamo fatta. Ancora” . Da oggi si riparte per completare le opere in sospeso.

Sulla bassa affluenza alle urne si sono poi soffermati tutti e tre i candidati a sindaco. A Francavilla il dato finale parla di una affluenza alle urne pari al 64,26% rispetto al 71,96 % di cinque anni fa.