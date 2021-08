Investe un ragazzino in bici e fugge, le schegge di vetro feriscono un altro giovanissimo: automobilista denunciato

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, per i reati di omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone. L'uomo è accusato di aver investito con la sua auto un ragazzino di 15 anni a bordo della sua bicicletta, allontanandosi poi senza prestare soccorso.

L'incidente

Il fatto è avvenuto la notte di giovedì, lungo la provinciale Ostuni-Francavilla. Il 31enne era alla guida della sua auto quando ha urtato violentemente il ragazzino. Le schegge di vetro della vettura, inoltre, hanno colpito un amico del 15enne, che era su un monopattino elettrico. Le vittime, soccorse dal personale del 118, sono state portate in ospedale e non sono in pericolo di vita. L'auto è stata sequestrata mentre al 31enne è stata ritirata la patente.