Incidente mortale sulla provinciale: sbatte contro un ulivo, perde la vita un 58enne

Per cause ancora in corso di accertamento, dopo l’impatto con un’altra auto è uscito fuori strada, andando a sbattere con incredibile violenza contro un albero d’ulivo. Incidente mortale, nella tarda mattinata di lunedì, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Carosino, a circa due chilometri dal centro abitato della Città degli Imperiali. A perdere la vita è un 58enne del posto, sfortunato conducente della Renault Modus schiantatasi contro l’albero.

I soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per il 58enne, a causa delle ferite riportate nel terribile scontro, non c’è stato nulla da fare. Morto sul colpo. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118, anche i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e la polizia locale. I rilievi sono affidati ai militari al comando del capitano Gianluca Cipolletta. La strada è stata chiusa al traffico veicolare al fine di consentire la rimozione dei veicoli. Praticamente illeso il conducente dell’altro mezzo coinvolto.