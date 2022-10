Incendiata la porta dello studio dell'assessore: indagano i carabinieri

Grave atto vandalico la notte scorsa in provincia di Taranto a Carosino, in via M. D'Azeglio, dove è stata data alle fiamme la porta dello studio dell'avvocato nonché assessore comunale Mario La Pesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domate le fiamme che hanno provocato danni alla porta d'ingresso mentre è stata sporta regolare denuncia su quanto accaduto. Le cause sono ancora da chiarire.

Le ricostruzioni

L'avvocato Lapesa è anche assessore comunale alle Attività Produttive ma - stando a quanto ipotizzato sino ad ora - appare difficile immaginare che ci sia una matrice politica dietro il vile gesto. L'assessore La Pesa ha ricevuto in queste ore attestazioni di solidarietà da parte del sindaco, Onofrio Di Cillo e della stessa amministrazione comunale. In paese, dove La Pesa è noto per la sua professione e anche per la pacatezza, la notizia ha suscitato vivo interesse, le indagini dei carabinieri serviranno a fare luce su quanto accaduto.