Vandali in azione nella notte: scritte spray sul muro del Castello

Scritte spray sui muro del Castello Svevo di Bari: vandali in azione nella notte. Un nuovo atto vandalico ha deturpato le mura del Castello dove sono ben visibili delle scritte fatte con spray di colore blu: stando alla denuncia sarebbero state realizzate nella serata di ieri (16 ottobre).

I precedenti

Non è la prima volta che accade, come denunciato anche sulle pagine di Quotidiano nell’ottobre dello scorso anno. La denuncia in merito a quanto accaduto arriva dal Comitato Parco del Castello di Bari: «Terra di nessuno in balia di bande di giovani teppisti – scrivono via Facebook -. Ogni sera questi bambini-teppisti (10-12 anni) rompono specchietti e saltano sui tetti/cofani delle auto parcheggiate, danneggiano monopattini cestini e quanto altro trovano ma sembra che non interessi a nessuno (Polizia Urbana, di Stato, Carabinieri)».