Vandali deturpano la stele di Giovanni Paolo II

La stele dedicata a Giovanni Paolo II a Carosino è stata deturpata e "vandalizzata" nella notte di Halloween. Vandali scatenati nella provincia jonica. In via San Francesco, nel comune tarantino, il monumento dedicato a San Giovanni Paolo II, l'indimenticato Papa Polacco.

"Nella scorsa notte è stato commesso un atto vandalico ai danni di un monumento dedicato a San Giovanni Paolo II- ha commentato il sindaco Onofrio Di Cillo - forse un gesto goliardico, per chi l'ha consumato, oppure un modo per superare la noia. Per l'intera comunità, invece, si tratta di un gesto vile che indigna credenti e non credenti, sia per quello che rappresenta sia per l'offesa recata ad un bene che è pubblico, quindi di ognuno di noi".

Ad ogni modo, il sindaco ha spiegato che l'amministrazione provvederà a ripristinare lo stato originale del monumento nel più breve tempo possibile, "con la speranza che questo episodio, davvero riprovevole, non si ripeta nuovamente", ha detto ancora il sindaco Di Cillo.

Ultimo aggiornamento: 18:45

