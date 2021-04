Accoltella la moglie al culmine di una lite e le toglie il cellulare per impedirle di chiamare aiuto: arrestato

Ha accoltellato la moglie al culmine di una lite: un 65enne di Fasano, in provincia di Brindisi, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e rapina.

L'aggressione

I fatti si sono verificati nel corso della notte: un violento alterco tra marito e moglie si è concluso con l'accoltellamento di quest'ultima ad opera dell'uomo. Il 65enne ha colpito la moglie più volte, sottraendole contemporaneamente il telefono per evitare che chiamasse i soccorsi. Pochi istanti dopo, evidentemente resosi conto di quanto aveva appena fatto, è stato lo stesso marito a presentarsi presso il comando dei carabinieri, denunciandosi. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale - prima a Brindisi, poi a Lecce - in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il coltello è stato posto sotto sequestro.