Duplice femminicidio, trovata l'arma del delitto

Prima di fuggire dalla casa in cui ha assassinato la moglie e la suocera ha nascosto il coltellaccio usato per il duplice femminicidio in un armadio. L'arma utilizzata dal massafrese Antonio Granata è stata trovata ieri dai carabinieri nel corso dell'ennesimo sopralluogo nella casa di via Leonardo da Vinci teatro della strage in famiglia avvenuta lunedì scorso nel quartiere San Francesco di Massafra , in provincia di Taranto. Il coltellaccio ha la punta spezzata e combacia perfettamente con il frammento della lama rinvenuto sotto il cadavere di una delle due vittime.

IL DUPLICE FEMMINICIDIO

Il duplice omicidio è avvenuto lunedì scorso in quella casa del centro di Massafra al culmine dell'ennesima lite. Antonio Granata, potatore di 61 anni, ha aggredito e assassinato la suocera Lorenza Addolorata Carano, di 91 anni, e la moglie Carolina Bruno, di 65 anni. A scatenare la violenta lite dissapori sulla proprietà dell'abitazione. Durante il diverbio, l'uomo ha afferrato quel coltellaccio e ha ucciso la suocera con un fendente alla gola. Poi si è scagliato contro la moglie. E l'ha assassinata con un'altra coltellata sempre alla gola. Durante questa seconda aggressione il coltallaccio si è spezzato. La punta dell'arma, infatti, è stata ritrovata immediatamente dai carabinieri sotto il cadavere della sfortunata Carolina Bruno. Ieri, invece, nell'armadio della camera da letto è stata scovata l'altra parte dell'arma, ancora sporca del sangue delle vittime.

LA FUGA E IL SUICIDIO

Dopo il tremendo duplice delitto e aver nascosto l'arma nell'armadio, Antonio Granata è fuggito da Massafra a bordo della sua seat amaranto. Dall'auto ha chiamato i carabinieri e ha confessato la strage, spiegando che si sarebbe tolto la vita. Per ora nella notte tra lunedì e martedì scorsi ha vagato con la sua vettura nelle campagne del versante occidentale della provincia di Taranto. I carabinieri lo hanno ritrovato al mattino in un terreno di cui era comproprietario. Per farla finita si è impiccato ad un albero d'ulivo dopo aver tentato inutilmente di annegarsi in una cisterna e di tagliarsi le vene dei polsi.