Pezzi di plastica tra i panini: a mensa scoppia la polemica

Presenza di corpi estranei all'interno dei panini distribuiti nel servizio di mensa scolastica della scuola primaria di Via Roma. Il fatto è successo a Cisternino nei giorni scorsi ed ha messo in agitazione il personale scolastico e di conseguenza i genitori dei bambini, che come forma di prevenzione hanno deciso di riportare i propri pargoli a casa all'ora di pranzo in attesa che la vicenda venga chiarita.

Intanto sul caso è intervenuto anche l’assessore alla Pubbica Istruzione del Comune, Annalisa Canzio: «Non è stato trovato alcun insetto, come si è vociferato all’inizio.

Due genitori all'uscita hanno trovato in un panino un pezzo di plastica dell'involucro esterno con cui viene imbustato. In un altro c'era un pezzo di alluminio. La ditta della mensa è assolutamente estranea all'accaduto. Il pane, infatti, viene fornito da sempre da un panificio esterno. Abbiamo ritenuto - aggiunge - per il momento di sospendere la fornitura presso il panificio».

Cosa è successo

La direzione scolastica si è scusata dell'inconveniente e l'amministrazione comunale, appena appresa la notizia e' corsa ai ripari per gestire la faccenda e trovare una pronta soluzione. Il sindaco Perrini e l'assessore Canzio hanno spiegato che hanno voluto adottare tutte le necessarie disposizioni di cautela per mettere al sicuro la salute dei bambini. Dell'accaduto molto probabilmente se ne continuerà a parlare nel prossimo consiglio comunale, dove qualcuno chiederà spiegazioni in merito. Non ci sono state conseguenze per fortuna, comunque quello che e' avvenuto non doveva succedere. Questo è poco ma sicuro. Anche perche' l'amministrazione comunale nell'ultimo biennio ha investito diverse risorse Pnrr proprio nel settore scolastico, dal potenziamento delle mense scolastiche, a nuovi spazi didattici e per la realizzazione di nuove strutture per le palestre sportive: «Abbiamo segnalato la circostanza alla ditta incaricata della preparazione dei pasti - sottolineano il sindaco Enzo Perrini e l'assessore all'istruzione scolastica Annalisa Canzio - per tutelare i piu' piccoli e contestualmente e' stato contattato il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl.

La ditta faceva pervenire nota con la quale informava il Comune di Cisternino di aver provveduto alla sostituzione del fornitore in via preventiva». E concludono: «Tuttavia è stata inviata formale segnalazione e richiesta di immediato intervento al Servizio Igiene della ASL di Brindisi che, a seguito di sopralluogo presso il Centro Cottura di Via Roma, non rilevava alcuna inadempienza, constatando, altresì, la sostituzione del fornitore dei panini, in attesa di controlli più approfonditi. Consapevoli della gravità dell’accaduto continueremo a vigilare al fine di assicurare la qualità del servizio».