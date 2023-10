Macellaio scomparso a Montalbano: trovato il furgone, ricerche

Un 47enne residente a Montalbano ma di fatto domiciliato a Cisternino, di professione macellaio, è misteriosamente scomparso nel nulla. Giovedì sera non ha fatto ritorno a casa. Le sue ultime notizie risalgono alla mezzanotte del 12 ottobre.

La denuncia dei familiari

I familiari, allarmati per il mancato rientro, si sono messi a cercarlo ed hanno rinvenuto il furgone Fiat 238 guidato dal 47enne nei pressi del Santuario della Madonna d’Ibernia, lungo la strada che da Cisternino conduce a contrada Monti. Nella mattinata di ieri i familiari hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno attivato le prime ricerche, condotte sin da questa mattina da Carabinieri e Vigili del Fuoco, ai quali nel pomeriggio si sono aggiunti alcuni volontari. Le ricerche sono condotte soprattutto nelle aree circostanti al luogo del ritrovamento, un’area boschiva abbastanza estesa e impervia. Col passare delle ore aumenta l’angoscia dei familiari del 47enne. Al momento ogni ipotesi è al vaglio dagli investigatori. Il 47enne aveva gestito una macelleria a Montalbano fino a qualche mese fa, per poi trasferirsi a lavorare a Cisternino in un’altra macelleria. Le ricerche stanno impiegando anche un drone dei vigili del fuoco, in arrivo un elicottero. L'uomo scomparso è un ottimo conoscitore delle zone boschive della Valle d'Itria poiché le ha percorse durante gli allenamenti di corsa campestre