Medico morto sul Pollino: sopralluogo in casa di Petronio, proseguono le indagini

È stato eseguito dai carabinieri un sopralluogo all’interno dell’abitazione di Lecce di Lucio Petronio, il medico psichiatra in pensione trovato morto martedì scorso sul Pollino dopo quattro giorni di ricerche. Il controllo fa parte di una serie di accertamenti che sono stati ritenuti indispensabili per conoscere le cause del decesso dell’uomo, ancora ignote. L’autopsia ha rivelato la presenza di acqua nei polmoni, che farebbe pensare al decesso per annegamento. E non sono stati rilevati segni di violenza.

È poi emerso che il cellulare di Petronio, recuperato a discreta distanza dal punto in cui poi è stato localizzato il corpo, ha continuato a squillare fino alle 21 di venerdì il giorno in cui il figlio, che era con lui, ha dato l’allarme. L’uomo aveva inoltre perso gli occhiali da vista e indossava il k-way. L’inchiesta aperta dalla procura di Potenza è al momento a carico di ignoti.

