Accoltellata in strada durante una lite: l'uomo la colpisce ripetutamente a collo e torace. Donna grave in ospedale

Una donna di 48 anni è stata accoltellata questo pomeriggio in strada a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite con un uomo che è fuggito dopo aver colpito ripetutamente la malcapitata con fendenti al collo e al torace. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno chiesto i soccorsi. Sul posto 118 e carabinieri che indagano per tentato omicidio. La vittima, originaria di Cisternino, in provincia di Brindisi, è stata condotta in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta in zona Carmine nel centro abitato di Martina Franca.

Stando alle prima informazioni, il ferimento sarebba scattato a margine di una lite tra la vittima e un uomo. Durante la discussione l'uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo a ripetizione la donna che si è accasciata sanguinante sul selciato.

Le indagini

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Martina Franca che hanno affidato la vittima ai sanitari del 118 e hanno avviato le indagini per individuare il responsabile. I militari hanno acquisito le testimonanze dei passanti e ora stanno raccogliendo le immagini registrate dalle telecamere della zona.