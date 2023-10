San Vito, 17enne accoltellata dal vicino: «Non riesco a dormire perché rivivo la scena, ho paura». Il racconto della giovane vittima

Diciassettenne accoltellata dal vicino: «Non riesco a dormire perché rivivo la scena. Gli chiederei solo perché». È il racconto della 17enne di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, che nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata accoltellata da un vicino di casa. La ragazzina ha raccontato l'accaduto durante una intervista nel programma "Ore 14" di Rai 2.

Il racconto della giovane vittima

«Sono contenta per il semplice fatto che la coltellata l'ho presa io e non qualcun altro della famiglia cioè mio padre, mia mamma, mio fratello o mia sorella. Sono contenta che l'ho presa io perché so che sono forte: riesco ad affrontare tutto», ha detto la 17enne ai microfoni di "Ore 14". Per il ferimento della 17enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un suo vicino di casa 52enne, con problemi di natura psichiatrica.

«Dopo avermi ferita - prosegue - è scappato a casa. Lì per lì non avevo capito che si trattava di una coltellata, pensavo che mi avesse iniettato qualcosa e invece poi ho messo la mano sull'addome ed ho visto il sangue». Immediatamente sono scattati i soccorsi. «Ho chiesto aiuto a mamma e a papà che subito hanno chiamato l'ambulanza e i carabinieri per fare in modo di arrestarlo». Resta il dramma di quei momenti. «Non riesco a dormire perché rivivo la scena. A quell'uomo vorrei chiedere perché mi ha dato questa coltellata. Non gli ho mai fatto nulla. Mio padre gli offriva sempre le sigarette e lo aiutava con dei piccoli favori. Ora - conclude la 17enne - se lo avessi davanti agli occhi non avrei neppure il coraggio di parlare perché ho paura».